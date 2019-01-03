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01. 03. 2019

В Беларуси могут пожизненно лишать прав за пьяную езду

В Беларуси могут пожизненно лишать водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По крайней мере, министерство внутренних дел не исключает такой возможности, о чем заявил глава МВД Игорь Шуневич в эфире «Беларусь 1».

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Министр внутренних дел рассказал, что многие государства ввели у себя балльную систему борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения. «Как мы полагаем, это возымеет профилактический эффект. Это будет достаточно серьезное наказание за игнорирование правил дорожного движения», - отметил он.
 
Игорь Шуневич заявил, что если после введения балльной системы штрафов ситуация на дорогах не улучшится, то МВД будет настаивать на лишение права управления и изъятия машины после первого задержания в нетрезвом состоянии. «Вплоть до пожизненного», - уточнил он.
 
Накануне Александр Лукашенко обсудил с главой МВД возможность ужесточения ответственности для тех, кто садится за руль пьяным. По его словам, с таких водителей должен быть жесткий спрос: «алкашам места за рулем нет».

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