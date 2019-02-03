В субботу в Беларуси будет ветрено и без осадков

Вслед за холодным воздухом с северного региона Европы в Беларусь пришли морозы и сильный ветер. К счастью, похолодание будет недолгим: с воскресенья снова начнет теплеть.
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Вслед за холодным воздухом с северного региона Европы в Беларусь пришли морозы и сильный ветер. К счастью, похолодание будет недолгим: с воскресенья снова начнет теплеть.
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