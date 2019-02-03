Лента RSS
Подписаться на ленту
02 марта 2019, суббота, 10:27
-1°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
02. 03. 2019

В субботу в Беларуси будет ветрено и без осадков

Вслед за холодным воздухом с северного региона Европы в Беларусь пришли морозы и сильный ветер. К счастью, похолодание будет недолгим: с воскресенья снова начнет теплеть.

По данным Белгидромета, в субботу в Беларуси ожидается преимущественно без осадков, местами на дорогах сохранится гололедица, а ветер будет порывистым, северного и северо-западного направления. Температура воздуха во второй половине дня составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.
 
В воскресенье, 3 марта, днем в большинстве районов пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью столбик термометра понизится до 9-13 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до 0 - 6 градусов со знаком плюс, в юго-западных районах воздух прогреется до +8.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.