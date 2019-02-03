На трассе М5 фура врезалась в трактор, перевозивший бревна

На гомельской трассе в Осиповичском районе фура врезалась в трактор, перевозивший бревна. От удара трактор опрокинулся, а кабина грузовика получила серьезные повреждения. Подробности и фото с места аварии опубликовало УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло во второй половине дня 1 марта на 106-м километре трассы М5 Минск – Гомель. Около двух часов водитель грузового «Мерседеса», ехавший в сторону Бобруйска, врезался в попутный трактор, который перевозил бревна в прицепе.

В результате сильного удара трактор опрокинулся, а кабина фуры получила серьезные механические повреждения. Водители живы. Тракториста увезли с места происшествия в больницу для обследования, а водителю грузовика госпитализация не понадобилась.