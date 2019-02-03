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02. 03. 2019

На трассе М5 фура врезалась в трактор, перевозивший бревна

Источник фото: УВД Могилевского облисполкома

На гомельской трассе в Осиповичском районе фура врезалась в трактор, перевозивший бревна. От удара трактор опрокинулся, а кабина грузовика получила серьезные повреждения. Подробности и фото с места аварии опубликовало УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло во второй половине дня 1 марта на 106-м километре трассы М5 Минск – Гомель. Около двух часов водитель грузового «Мерседеса», ехавший в сторону Бобруйска, врезался в попутный трактор, который перевозил бревна в прицепе.
 
В результате сильного удара трактор опрокинулся, а кабина фуры получила серьезные механические повреждения. Водители живы. Тракториста увезли с места происшествия в больницу для обследования, а водителю грузовика госпитализация не понадобилась.
 

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Аварии, ДТП
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