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02. 03. 2019

Дети нашли снаряд на территории бывшей военной части в Гродно

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В Гродно дети гуляли на территории бывшей военной части и обнаружили боевой снаряд. К счастью, школьники сразу же сообщили об опасной находке в милицию, а не попытались с ней что-либо сделать.

О том, что гулявшие на территории бывшей воинской части в микрорайоне Вишневец в Гродно дети нашли снаряд, сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома. Школьники увидели торчащий из земли странный предмет, похожий на бутылку, и сообщили о нем в милицию.
 
На место оперативно прибыла саперно-пиротехническая группа. Оказалось, что дети наткнулись на 30-миллиметровый советский снаряд. Саперы забрали боеприпас с собой и уничтожили его на полигоне.
 

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