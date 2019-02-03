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02. 03. 2019

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

Жорес Алферов

2 марта стало известно о смерти выдающегося советского и российского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова в Санкт-Петербурге. Он не дожил до своего 89-летия всего две недели.

Академик Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов ушел из жизни в Санкт-Петербурге в ночь на 2 марта. Ему было 88 лет.
 
В конце ноября 2018 года ученого положили в больницу в Москве с подозрением на инсульт, но вскоре стало известно, что после оказания медицинской помощи состояние его здоровья улучшилось. А сегодня супруга нобелевского лауреата сообщила печальную новость.
 
Жорес Иванович Алферов родился в Витебске в 1930 году. Он окончил Ленинградский электротехнический институт, работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. В 2000 году ученый был удостоен Нобелевской премии в области физики за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

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