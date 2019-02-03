Лента RSS
Подписаться на ленту
02 марта 2019, суббота, 12:03
-2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
02. 03. 2019

Белорусы смогут бесплатно отправить открытки к 8 марта

Источник фото: Telegraf.by

В канун 8 марта «Белпочта» проведет акцию «Весенний комплимент»: в некоторых отделениях почтовой связи можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки.

Акция состоится 5 марта в ряде отделений почтовой связи Минска, областных и районных центров. В этот день клиенты «Белпочты» смогут купить почтовые карточки, подписать их и бесплатно отправить поздравления по всей стране.
 
«8 Марта каждой представительнице прекрасного пола будет приятно получить открытку с теплыми словами. Ведь такие послания ценны тем, что даже спустя годы праздничная почтовая карточка по-прежнему будет напоминать о радостных моментах», - уверены в «Белпочте».

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.