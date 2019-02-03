Белорусы смогут бесплатно отправить открытки к 8 марта

В канун 8 марта «Белпочта» проведет акцию «Весенний комплимент»: в некоторых отделениях почтовой связи можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки.
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В канун 8 марта «Белпочта» проведет акцию «Весенний комплимент»: в некоторых отделениях почтовой связи можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки.
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