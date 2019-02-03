Румас пригласил резидентов ПВТ участвовать в цифровизации экономики

Премьер-министр Сергей Румас пригласил резидентов Парка высоких технологий принять участие в цифровизации экономики Беларуси. Накануне глава правительства встретился с директором ПВТ и обсудил с ним перспективы развития сферы высоких технологий в Беларуси, а также стратегию цифровизации страны.

В пресс-службе Совета министров отметили, что резкий рост экспорта Парка высоких технологий за последние два года превратил Беларусь в один из основных IT-кластеров в Восточной Европе. ПВТ стал одним из лидеров в мире и регионе по темпам роста IT-экспорта.

Клиентами и заказчиками компаний резидентов парка являются крупнейшие мировые корпорации. Здесь создается не только IT-продукция (разработка программного обеспечения, тестирование, информационная безопасность и др.), но также лазерные и оптические системы, медицинские, космические приборы и многое другое.

Сергей Румас обсудил с руководителем Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским возможность широкого участия резидентов парка в цифровизации экономики Беларуси, в том числе выработке общей стратегии цифровизации. Янчевский озвучил ряд новых идей и инициатив ПВТ, касающихся развития системы образования. По его словам, именно эта сфера является ключевым фактором дальнейшего успешного развития IT.

На начало 2019 года в ПВТ было зарегистрировано 454 резидента. Более 260 компаний присоединились к парку в прошлом году.