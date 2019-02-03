С 3 марта бензин в Беларуси подорожает на 1 копейку

Третьего марта в Беларуси произойдет третье подорожание автомобильного топлива с начала года. Розничные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку, передает Телеграф.

О грядущем повышении цен на автозаправочных станциях сообщили в субботу в пресс-службе «Белнефтехима». Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро вырастет до 1 руб. 45 коп., АИ-95-К5-Евро – 1 руб. 56 коп., АИ-98-К5-Евро – 1 руб. 77 коп. Литр дизельного топлива с завтрашнего дня будет стоить 1 руб. 56 коп.

В «Белнефтехиме» пояснили, что изменение цен на топливо связано с изменившейся конъюнктурой нефтяного рынка, а также с учетом иных ценообразующих факторов - налоговой нагрузки, курса национальной валюты.

Недавно председатель концерна Андрей Рыбаков заявил, что за год цена нефти для Беларуси увеличилась на 13% в долларовом эквиваленте, а цены на топливо в республике – всего на 9%. По его словам, в этом году тактика роста цен на бензин будет прежней. Предыдущий раз расценки на белорусских АЗС менялись 21 февраля