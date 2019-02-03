С 3 марта бензин в Беларуси подорожает на 1 копейку

Третьего марта в Беларуси произойдет третье подорожание автомобильного топлива с начала года. Розничные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку, передает Телеграф.
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Третьего марта в Беларуси произойдет третье подорожание автомобильного топлива с начала года. Розничные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку, передает Телеграф.
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