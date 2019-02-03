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02. 03. 2019

В торговом центре Galileo мужчина упал с третьего этажа и погиб

Торговый центр Galileo в Минске

Несчастный случай произошел в торгово-развлекательном центре Galileo в центре Минска. Поздно вечером 1 марта 28-летний мужчина решил прокатиться на перилах, но не удержался и, упав с высоты третьего этажа, разбился насмерть.

Об инциденте стало известно в субботу. Накануне мужчина отдыхал с друзьями в торговом центре Galileo и решил прокатиться на перилах, когда компания спускалась по лестнице вниз. В итоге он не удержался, упал с высоты третьего этажа и умер, получив тяжелые травмы.
 
Погибший был болельщиком футбольного клуба «Динамо-Минск». «Лёша был отличным и веселым парнем, который всей душой был за родное Динамо. Увы, его жизнь оборвалась слишком рано», - сообщается на странице команды в социальных сетях.
 
 
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели мужчины.

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