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04. 03. 2019

Лукашенко хочет поднять зарплаты и производительность труда аграриев

В Беларуси примут дополнительные меры по развитию сельских населенных пунктов и повышению эффективности аграрной отрасли. Это предусмотрено соответствующей директивой №6, которую сегодня подписал Александр Лукашенко. Президент намерен поднять зарплаты и производительность труда белорусских аграриев.

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Директива №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» была подписана по итогам семинара-совещания республиканского уровня, которое Александр Лукашенко провел в апреле 2018 года. В этом документк изложены задачи и цели развития аграрной отрасли, механизмы их реализации.
 
В пресс-службе президента Беларуси отметили, что выполнение основных положений директивы позволит обеспечить устойчивое развитие и деятельность агропромышленного комплекса, подготовку высококвалифицированных кадров для сельхозпроизводства, а также устойчивое развитие села, занятость местных жителей и повышение уровня их жизни. 
 
Согласно директиве №6, до конца 2020 года рост производительности труда в сельском хозяйстве должен составить 40%, уровень зарплаты - не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике республики. Объемы производства молока должны достичь 9 млн тонн в год, продукции выращивания скота и птицы – 1,8 млн тонн.

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