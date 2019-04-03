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04. 03. 2019

Ученые объяснили, почему зевота бывает «заразной»

Уже более двух тысячелетий ученые пытаются понять, почему мы зеваем. Одна свежая теория утверждает, что зевота усиливает циркуляцию крови в мозге, сообщает BBC Украина.
 
Помогает настроить биологические часы группы людей
 
Так, сотрудник Бернского университета в Швейцарии Кристиан Хесс рассказывает, что одно из предположений заключается в том, что зевота помогает настроить биологические часы группы людей в единый режим, поэтому мы часто зеваем, если зевает человек рядом с нами.
 
"На мой взгляд, скорее всего, роль зевоты заключается в том, чтобы помочь синхронизировать поведение социальной группы. Заставить всех заснуть примерно в то же время", - рассказал Хесс.
 
Перезагружает мозг
 
Но мы зеваем не только от усталости, но и во время стресса. Спортсмены-олимпийцы вдруг начинают зевать перед самым забегом, а музыканты часто не могут сдержать зевоту перед началом концерта.
 
Поэтому некоторые исследователи, в том числе Роберт Провин, считают, что напряжение челюстных мышц во время зевоты играет определенную роль в перезагрузке мозга. Когда вас тянет ко сну, они вас подбадривают, а когда вас что-то отвлекает, помогают сосредоточиться.
 
Помогает прокачивать спинномозговую жидкость
 
Французский исследователь Оливье Валусинский предположил, что зевота помогает прокачивать спинномозговую жидкость вокруг мозга. Это, в свою очередь, повышает нейронную активность.
 
Охлаждает мозг
 
Эндрю Гэллап, сотрудник Университета штата Нью-Йорк в Онеонта, заинтересовался идеей о том, что зевота может оказаться способом охлаждения мозга.
 
Резкие движения челюстью усиливают циркуляцию крови в черепной коробке, что отводит лишнее тепло. А глубокий вдох приносит прохладный воздух в придаточные пазухи носа и в район сонной артерии, ведущей к мозгу. Более того, зевота заставляет двигаться носовые пазухи. Прокачка воздуха через носовую полость также охлаждает голову вроде системы кондиционирования воздуха.
 
По словам ученого, функция зевоты в утробе матери важнее, чем после появления ребенка на свет.
 
Единой утвержденной теории все еще нет, однако ученые продолжают пытаться разгадать загадку феномена зевоты.
 

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