Не блинами едины. Ольга Барабанщикова дала рецепт оладий из цуккини

Пока люди готовятся к празднованию Масленицы, белорусская певица и создатель бренда одежды Ольга Барабанщикова поделилась на своей странице в Instagram фирменным рецептом оладий из цуккини.
Запоминайте рецепт:
Оладушки из цуккини 💚 ⠀ Что нужно: ) Натереть один большой цуккини на крупной тёрке. Дать настояться,чтобы вышла вся лишняя жидкость,отжать. Переложить в большую ёмкость ) Добавить специи,муку(на ваш вкус)) и перемешать. У нас всё на глаз 🙈 Из специй : асафетида,куркума,соль,перец. Можно добавить измельчённой свежей зелени немного ☘️ Формируем шарики и потом прижимаем их,чтобы сделать плоские оладушки ) На сковороде разогреваем масло(у нас оливковое специально для жарки или гхи с фермы ахимса) И жарим оладьи несколько минут с каждой стороны (до золотистого цвета🌞). ⠀ Подаём с веганской сметаной 😊 Быстро,вкусно и полезно! Приятного аппетита! 💚 ⠀ Сразу отвечу,почему мы никогда не добавляем лук и чеснок ) В ведической кулинарии их не употребляют,так как они считаются лекарством,(И не благостным продуктом) А лекарства мы ведь не употребляем просто так,ежедневно) а только по необходимости. При неправильном употреблении,продукты несут больше вреда,чем пользы 😊 ⠀ ПС. Возможно вам понравится рецепт (и более подробный)) у @raw_vegan_kitchen 🌼 #govegan#веганрецепты#ахимса
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