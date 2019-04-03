Минск уведомил США об отмене ограничения на число дипломатов

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом и официально проинформировал его о снятии ограничений на число американских дипломатов в Беларуси. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Из сообщения МИД Беларуси следует, что встреча Владимира Макея и Джорджа Кента состоялась в понедельник, 4 марта. Министр иностранных дел Беларуси официально проинформировал американскую сторону, что ограничение на количество сотрудников посольства США в Минске, действовавшее с 2008 года, снято. Данный шаг, надеется министр, будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и США.

Владимир Макей в ходе встречи обсудил с Джорджем Кентом нынешнее состояние отношений государств. Также они обменялись мнениями по ряду международных вопросов.