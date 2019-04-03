Вместо «Динамо» организаторы Дня Воли готовы провести концерт в другом месте

В ходе недавнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что празднования 101-летия Белорусской Народной Республики 25 марта на стадионе «Динамо» не будет.

«Собирайтесь, пожалуйста, и проводите (на площади Бангалор – Телеграф). Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Это даже личное оскорбление для меня», - сказал он.

Первый вариант: сбор участников на площадке возле Дворца спорта в 12:00-13:00, шествие по проспекту Независимости, улице Ленина до площади Свободы, где в 14:00 начнется митинг и концерт. Завершится мероприятие в 22:00.

Второй вариант: сбор участников возле концертного зала «Верхний город» на площади Свободы (в 12:00-13:00), шествие по улице Ленина, проспекту Независимости к Дворцу спорту. С 14:00 до 22:00 на площадке возле Дворца спорта проведение концерта и митинга.