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04. 03. 2019

Вместо «Динамо» организаторы Дня Воли готовы провести концерт в другом месте

Организаторы празднования Дня Воли, которые пытались договориться с властями Минска, чтобы провести концерт на стадионе «Динамо», подают новую заявку.

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В ходе недавнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что празднования 101-летия Белорусской Народной Республики 25 марта на стадионе «Динамо» не будет. 
 
«Собирайтесь, пожалуйста, и проводите (на площади Бангалор – Телеграф). Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Это даже личное оскорбление для меня», - сказал он.
 
После таких слов организаторы Дня Воли подали в Мингорисполком новую заявку на проведение шествия и концерта 24 марта. Эдуард Пальчис сообщил, что она предусматривает два варианта: шествие и празднование возле Дворца спорта или шествие и празднование на площади Свободы в Верхнем городе.
 
Первый вариант: сбор участников на площадке возле Дворца спорта в 12:00-13:00, шествие по проспекту Независимости, улице Ленина до площади Свободы, где в 14:00 начнется митинг и концерт. Завершится мероприятие в 22:00.
 
Второй вариант: сбор участников возле концертного зала «Верхний город» на площади Свободы (в 12:00-13:00), шествие по улице Ленина, проспекту Независимости к Дворцу спорту. С 14:00 до 22:00 на площадке возле Дворца спорта проведение концерта и митинга.

 

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