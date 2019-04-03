Водолазы нашли одного из рыбаков, погибших на озере в Березовском районе

Спасатели обнаружили в озере Черном одного из пропавших рыбаков, которые провалились под лед в Березовском районе. Об этом сегодня сообщили в Брестской областной организации ОСВОД.

Поисково-спасательная группа нашла тело 47-летнего мужчины, который 25 февраля во время зимней рыбалки провалился с тремя друзьями под лед на озере Черном в Березовском районе. Труп унесло за 500 метров от места, где произошла трагедия.

При этом водолазы Кобринской спасательной станции ОСВОД продолжают поиски второго пропавшего рыбака. Они обследуют акваторию водоема.

Напомним, после происшествия спасатели вытащили одного из тонувших мужчин из воды. Пострадавший получил сильное переохлаждение и был помещен в реанимацию. В воде также нашли 50-летнего рыбака, который умер, не приходя в сознание. Еще два человека пропали без вести.