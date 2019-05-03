В Беларуси утвердили новую тарифную сетку и базовую ставку для бюджетников

5 марта на Национальном правовом портале было опубликовано постановление правительства №138 от 28.02.2019, которое устанавливает новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работникам бюджетной сферы. В Беларуси перейдут с 27-разрядной тарифной сетки на 18-разрядную, а тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой.

смотрите также Лукашенко хочет поднять зарплаты и производительность труда аграриев

В январе глава государства своим указом №27 изменил систему оплаты труда бюджетников: вместо действующей 27-разрядной тарифной сетки вводится 18-разрядная, а вместо ставки первого разряда будет действовать базовая ставка. Документ позволит упростить порядок начисления зарплаты в бюджетной сфере, а также не даст допустить ее понижения

Согласно постановлению Совмина, размер базовой ставки для бюджетников установили на уровне в 180 рублей. Она будет действовать как для работников бюджетной сферы, так и для работников организаций, получающих субсидии и приравненных к бюджетникам. Базовая ставка начнет действовать с 1 января 2020 года.

Документ также определил новую тарифную сетку для бюджетников, которая включает в себя 18 разрядов с коэффициентами от 1 до 3. Например, для расчета оклада медицинских, фармацевтических работников со средним специальным образованием, ветфельдшеров будут применять коэффициенты от 1,14 до 1,38, для врачей и провизоров - от 1,47 до 1,91. Коэффициенты для руководителей, работников СМИ и научных работников могут достигать 3.

Постановление №138 вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщил, что в мае и сентябре этого года планируется повысить зарплаты бюджетников. Это нужно сделать, чтобы достичь уровня оплаты труда в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты в стране.