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05. 03. 2019

В Беларуси утвердили новую тарифную сетку и базовую ставку для бюджетников

Источник фото: Telegraf.by

5 марта на Национальном правовом портале было опубликовано постановление правительства №138 от 28.02.2019, которое устанавливает новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работникам бюджетной сферы. В Беларуси перейдут с 27-разрядной тарифной сетки на 18-разрядную, а тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой.

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В январе глава государства своим указом №27 изменил систему оплаты труда бюджетников: вместо действующей 27-разрядной тарифной сетки вводится 18-разрядная, а вместо ставки первого разряда будет действовать базовая ставка. Документ позволит упростить порядок начисления зарплаты в бюджетной сфере, а также не даст допустить ее понижения
 
Согласно постановлению Совмина, размер базовой ставки для бюджетников установили на уровне в 180 рублей. Она будет действовать как для работников бюджетной сферы, так и для работников организаций, получающих субсидии и приравненных к бюджетникам. Базовая ставка начнет действовать с 1 января 2020 года.
 
Документ также определил новую тарифную сетку для бюджетников, которая включает в себя 18 разрядов с коэффициентами от 1 до 3. Например, для расчета оклада медицинских, фармацевтических работников со средним специальным образованием, ветфельдшеров будут применять коэффициенты от 1,14 до 1,38, для врачей и провизоров - от 1,47 до 1,91. Коэффициенты для руководителей, работников СМИ и научных работников могут достигать 3.

Постановление №138 вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщил, что в мае и сентябре этого года планируется повысить зарплаты бюджетников. Это нужно сделать, чтобы достичь уровня оплаты труда в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты в стране.

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