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05. 03. 2019

Белстат рассказал, в каких странах любят отдыхать белорусы

В 2018 году белорусы чаще всего отправлялись на отдых в Египет, Турцию, Украину, Болгарию и Россию, а наибольшее количество туристов, прибывших в Беларусь, было из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины. Об этом сообщает Национальный статкомитет.

По данным Белстата, около 850 тысяч белорусов выехали за границу в 2018 году в качестве организованных туристов и экскурсантов. Наши соотечественники предпочитают отдыхать в следующих странах: Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия, Испания, Польша, Греция, Грузия, Черногория, Чехия, Литва, Италия. На долю этих стран пришлось 88% от общего количества туристов, выехавших за рубеж.
 
В прошлом году Беларусь посетили около 365 тысяч организованных туристов и экскурсантов. Чаще всего это были граждане России (57%), Литвы, Польши, Латвии, Украины, Германии, Китая, Испании, Эстонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Израиля. Иностранные туристы находятся в Беларуси в среднем 5 дней.
 
Также в Беларуси развивается и внутренний туризм, отметили в Белстате. За прошлый год число организованных туристов внутри страны составило 65,2 тыс. человек, экскурсантов – 942,6 тыс. человек.
 
По данным министерства по налогам и сборам, в конце 2018 года в стране функционировали 2 054 субъекта агроэкотуризма. Численность туристов, воспользовавшихся их услугами, составила 422,3 тыс. человек (90% - белорусские граждане).

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