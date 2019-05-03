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05. 03. 2019

Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии «Банк года 2018»

Банк – неотъемлемая часть жизни каждого из нас: мы получаем зарплату на карточку, размещаем деньги на депозит и меняем валюту, берем кредиты и оформляем рассрочку. Всем хочется, чтобы их финансовые операции проходили идеально, но как определить какой банк лучший? 
 
На протяжении последних лет в банковском сообществе заметно возрос интерес к ежегодной премии «Банк года», которая проходит при поддержке Ассоциации белорусских банков. Учредителем данной премии является финансовый портал Myfin.by, организатором – агентство GUARDO. Цель конкурса – определение лидеров среди банков, осуществляющих коммерческую деятельность на территории РБ.
 
По итогам конкурса станет известно, какой банк стал самым успешным в минувшем году, какой – самым инновационным, а какой проявил себя как лучший кредитор. Для определения победителей организационным комитетом был сформирован состав экспертной комиссии, в число которых вошли высококвалифицированные представители банковского и финансового секторов, экономисты-практики и ученые. Список экспертной комиссии формировался с учетом пожеланий банков. С полным списком экспертов можно ознакомиться на сайте bankgoda.by
 
Особое внимание организаторы уделяют онлайн-голосованию, которое традиционно проходит на сайте bankgoda.by. Проголосовать за любимый банк может любой желающий, голосование продлится до 20 апреля 2019 года включительно.
 
 
В 2019 году экспертной комиссией был расширен перечень конкурсных номинаций, особое место среди которых занимает номинация «Корпоративно-социальная ответственность». Организационным комитетом премии «Банк года» было заключено соглашение с Национальным художественным музеем Республики Беларусь о сборе благотворительных средств на реставрацию иконописного произведения «Спящий младенец». После реставрации произведение будет перемещено в основную экспозицию Национального художественного музея. Принять участие в сборе средств могут все желающие (как физические, так и юридические лица). Для получения более подробной информации обращайтесь на e-mail: bankgoda@gmail.com
 
Гран-при получит финансовое учреждение, которое максимально эффективно показало себя в различных направлениях банковского бизнеса. Итоги конкурса подведут вечером 25 апреля в Доме Москвы в Минске. С тем как прошла Церемония награждения в прошлом году можно ознакомиться здесь.
 
Премия вручается четвертый раз. По итогам 2017 года обладателем гран-при стал МТБанк, по итогам 2016 года – Белгазпромбанк, 2015 года – МТБанк.
 
Официальные партнеры премии «Банк года 2018»: 
 
- компания «Медиа Лайн»;
- автоцентр «Audi Беларусь»;
- питьевая вода «Нарач»;
- агентство недвижимости «Сильван»;

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