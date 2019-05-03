Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии «Банк года 2018»

Банк – неотъемлемая часть жизни каждого из нас: мы получаем зарплату на карточку, размещаем деньги на депозит и меняем валюту, берем кредиты и оформляем рассрочку. Всем хочется, чтобы их финансовые операции проходили идеально, но как определить какой банк лучший?

На протяжении последних лет в банковском сообществе заметно возрос интерес к ежегодной премии «Банк года», которая проходит при поддержке Ассоциации белорусских банков . Учредителем данной премии является финансовый портал Myfin.by , организатором – агентство GUARDO . Цель конкурса – определение лидеров среди банков, осуществляющих коммерческую деятельность на территории РБ.

По итогам конкурса станет известно, какой банк стал самым успешным в минувшем году, какой – самым инновационным, а какой проявил себя как лучший кредитор. Для определения победителей организационным комитетом был сформирован состав экспертной комиссии, в число которых вошли высококвалифицированные представители банковского и финансового секторов, экономисты-практики и ученые. Список экспертной комиссии формировался с учетом пожеланий банков. С полным списком экспертов можно ознакомиться на сайте bankgoda.by

Особое внимание организаторы уделяют онлайн-голосованию, которое традиционно проходит на сайте bankgoda.by . Проголосовать за любимый банк может любой желающий, голосование продлится до 20 апреля 2019 года включительно.

В 2019 году экспертной комиссией был расширен перечень конкурсных номинаций, особое место среди которых занимает номинация «Корпоративно-социальная ответственность». Организационным комитетом премии «Банк года» было заключено соглашение с Национальным художественным музеем Республики Беларусь о сборе благотворительных средств на реставрацию иконописного произведения «Спящий младенец». После реставрации произведение будет перемещено в основную экспозицию Национального художественного музея. Принять участие в сборе средств могут все желающие (как физические, так и юридические лица). Для получения более подробной информации обращайтесь на e-mail: bankgoda@gmail.com

Гран-при получит финансовое учреждение, которое максимально эффективно показало себя в различных направлениях банковского бизнеса. Итоги конкурса подведут вечером 25 апреля в Доме Москвы в Минске. С тем как прошла Церемония награждения в прошлом году можно ознакомиться здесь

Премия вручается четвертый раз. По итогам 2017 года обладателем гран-при стал МТБанк, по итогам 2016 года – Белгазпромбанк, 2015 года – МТБанк.

Официальные партнеры премии «Банк года 2018»: