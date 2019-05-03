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05. 03. 2019

Жителя Пинска, который пропал перед Новым годом, нашли в водоеме

Возле паромной переправы на Днепровско-Бугском канале в Пинском районе обнаружили тело жителя Пинска, пропавшего перед Новым годом. Об этом сообщает Брестский областной совет Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).

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45-летний житель Пинска пропал без вести 30 декабря 2018 года. Долгое время его искали правоохранители и волонтеры, но безрезультатно. 
 
Во второй половине дня 4 марта жители деревни Дубое Пинского района сообщили в милицию, что возле паромной переправы на Днепровско-Бугском канале в нескольких метрах от берега находится тело человека. Водолазы вытащили тело мужчины из воды и передали правоохранителям. 
 
Вскоре жительница Пинска опознала в утонувшем своего мужа, пропавшего накануне Нового года.

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