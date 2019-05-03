ЕБРР прокредитует строительство двух биогазовых установок в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует строительство двух биогазовых установок в Беларуси, сообщили в пресс-службе ЕБРР. Для этой цели будет предоставлен кредит в размере 11,3 миллиона евро.

смотрите также Лукашенко похвалил ЕБРР за советы по приватизации Кредит в размере 11,3 миллиона евро от ЕБРР получит литовская компания Modus Group, которая займется строительством двух биогазовых установок в Беларуси. Предполагается, что эти две установки будут иметь общую установленную мощность 3 МВт и смогут производить до 23,6 ГВтч электроэнергии ежегодно. В банке отметили , что данный проект позволит добиться снижения выброса углекислого газа на 9100 тонн в год и решить проблему обращения с большим объемом сельскохозяйственных отходов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby