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05. 03. 2019

ЕБРР прокредитует строительство двух биогазовых установок в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует строительство двух биогазовых установок в Беларуси, сообщили в пресс-службе ЕБРР. Для этой цели будет предоставлен кредит в размере 11,3 миллиона евро.

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Кредит в размере 11,3 миллиона евро от ЕБРР получит литовская компания Modus Group, которая займется строительством двух биогазовых установок в Беларуси. Предполагается, что эти две установки будут иметь общую установленную мощность 3 МВт и смогут производить до 23,6 ГВтч электроэнергии ежегодно.
 
В банке отметили, что данный проект позволит добиться снижения выброса углекислого газа на 9100 тонн в год и решить проблему обращения с большим объемом сельскохозяйственных отходов.

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