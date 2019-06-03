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06. 03. 2019

Государство поможет «Марко» погасить проценты по кредитам

В этом году обувной фабрике «Марко» возместят часть процентов за пользование банковскими кредитами, которые были взяты на модернизацию производства и реконструкцию мехового комбината. Соответствующее распоряжение закреплено в постановлении правительства №144 от 5.03.2019, которое сегодня было опубликовано на сайте Совмина.

Из документа следует, что государство возместит обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» часть процентов по кредитам, выданным для создания и модернизации производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год, а также на реконструкцию мехового комбината. Суммы кредитов не называются, но известно, что помощь государства составит «в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта».
 
Деньги возьмут из республиканского бюджета из средств, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, отмечается в постановлении. Средства, полученные в 2019 году, направляются управляющей компанией на пополнение оборотных средств.

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