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06. 03. 2019

Могли уехать в Россию. В Бресте милиция ищет двух пропавших девушек

Алина Мигалюк и Александра Мазунина. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Бресте милиция разыскивает 17-летнюю девушку, которая 3 марта ушла из дома и вместе с подругой отправилась в Россию. В УВД Брестского облисполкома назвали приметы девушек и куда обращаться тем, кто их заметит.

3 марта 17-летняя жительница Бреста Алина Мигалюк ушла из дома в неизвестном направлении. В этот же день пропала ее подруга - уроженка Солигорска Александра Мазунина, которую ранее не один раз искали. У милиции есть основания полагать, что девушки направились в сторону России.
 
Алине Мигалюк на вид 20 лет, высокая (180 см), черные волосы до плеч. Была одета в белую зимнюю куртку до пояса, черные брюки и белые кроссовки. Александре Мазуниной на вид 18−20 лет, рост около 160 см, вьющиеся волосы до плеч, на левой руке имеется татуировка в виде цветка.
 

Милиционеры просят всех, кто заметил девушек, позвонить по телефонам +375 (29) 791-00-78, 8 (0162) 47-91-32 или 102.

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