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06. 03. 2019

В Могилеве будут судить женщину, выбросившую младенца в кусты

Источник фото: Следственный комитет

В Могилеве будут судить жительницу Бобруйска, которая в пьяном состоянии родила недоношенного, но жизнеспособного мальчика, а затем выбросила в кусты возле своего дома, когда температура на улице составляла всего 7 градусов (дело было в октябре). На нее завели уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка, находившегося в беспомощном состоянии.

Вечером 17 октября прошлого года 32-летняя жительница Бобруйска родила недоношенного, но жизнеспособного мальчика. В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Затем женщина вынесла голого малыша на улицу и бросила в кустарник возле дома. Температура воздуха на улице тогда была около 7,5 градуса. 
 
Во время родов сожитель женщины отправился к друзьям, которым рассказал, что женщина рожает. Девушка из компании позвонила в службу 103. Приехавшие на помощь роженице медики услышали из кустов возле дома крики новорожденного, нашли его и забрали в больницу. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи малыш остался жив.
 
Женщина ранее была неоднократно судима и по решению суда была лишена родительских прав в отношении троих детей. На учет по беременности и родам не становилась. Вскоре нерадивую мамашу будут судить - уголовное дело уже направлено в суд.

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