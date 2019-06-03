В Беларуси снизились инфляционные ожидания населения

Инфляционные ожидания населения Беларуси снизились, о чем свидетельствуют данные Национального банка. Ощущаемый уровень инфляции в феврале 2019 года составил 12,5%, ожидаемый – 11,6%.

Из аналитического обзора инфляционных ожиданий населения за февраль, размещенного на сайте Нацбанка, следует, что ожидаемый уровень инфляции снизился до 11,6% (ранее было 12,6%), а ощущаемый уровень инфляции – на 0,4% до 12,5%. Также стало меньше тех, кто считает, что рост инфляции притормозит (15,5% в феврале против 16,7% в ноябре), а также тех, кто ожидает ускорения роста цен (15% против 16,9%).

В ходе опроса в феврале 49,4% респондентов указали на «очень сильный» рост цен за последний год, 39,1% - на умеренный, 9,7% - на незначительный. 64,8% участников опроса полагают, что в ближайшие 12 месяце цены будут расти в том же темпе, что и сейчас.

Также увеличилось количество тех, кто считает, что сейчас неблагоприятное время для совершения крупных покупок. Если в ноябре такого мнения придерживались 60,9%, то в феврале их стало уже 70,1%. Выросло количество и тех, кто не советует покупать сейчас что-либо в кредит - 58,4% в ноябре и 63,3% в феврале.

Крупные расходы населения за последние три месяца:

Отдых, поездки за границу – 5%,

Покупка или ремонт жилья, дома, дачи – 7,2%,

Покупка или ремонт автомобиля – 7,7%,

Образование (свое, детей) – 8,6%,

Бытовая техника – 11,8%,

Компьютерная техника, планшет, смартфон и т.д. – 12,2%,

Лечение (свое, детей, родственников) – 14,6%,

Иные крупные расходы – 7,4%,

Крупных расходов не было – 41,6%.

Напомним, правительство и Нацбанк рассчитывают удержать инфляцию в 2019 году на уровне 5%. В январе потребительские цены на товары и услуги выросли сразу на 0,9%.

68% опрошенных белорусов считают, что сейчас плохое время для осуществления сбережений. Но если сохранять деньги, то в иностранной валюте (67,1%), а не в белорусских рублях (32,9%). Большинство людей хранят деньги в наличной форме (41,4% в феврале), в банке – 26,2%. 20,7% предпочитают вкладываться в недвижимость, 4,1% - в драгоценные металлы, страхование, 2,7% - ценные бумаги.