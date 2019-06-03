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06. 03. 2019

Мининформ положительно оценивает влияние обновленного закона о СМИ

В министерстве информации считают, что обновленный закон о СМИ, который вступил в силу три месяца назад, позитивным образом влияет на медиасферу в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра информации Игорь Бузовский.

Изменения в закон о СМИ действуют в Беларуси с 1 декабря 2018 года. Владельцев интернет-сайтов обязали регистрировать всех пользователей, которые захотят оставить какой-либо комментарий, а СМИ дали возможность проходить госрегистрацию. Спустя три месяца действия обновленного закона в министерстве информации оценивают его влияние на медиасферу положительно.
 
Игорь Бузовский отметил, что «негативных тенденций, которые кое-кто предвещал перед принятием закона» нет, никакого дисбаланса в информационных потоках не произошло, пишет БелТА.
 
«Все процессы по регистрации интернет-СМИ, по работе с форумами проходят абсолютно ровно. Не возникло каких-то потрясений, ограничений прав тех, кто писал комментарии на форумах», - сказал он и добавил, что люди, которые несли негатив вне рамок закона, знают, что теперь они должны отвечать за свои слова.
 
Игорь Бузовский также заметил, что развитие СМИ происходит быстрыми темпами, и закон и дальше будет совершенствоваться.

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