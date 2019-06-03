Мининформ положительно оценивает влияние обновленного закона о СМИ

«Все процессы по регистрации интернет-СМИ, по работе с форумами проходят абсолютно ровно. Не возникло каких-то потрясений, ограничений прав тех, кто писал комментарии на форумах», - сказал он и добавил, что люди, которые несли негатив вне рамок закона, знают, что теперь они должны отвечать за свои слова.