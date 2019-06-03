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06. 03. 2019

Медведев считает бессмысленными рассуждения о единой валюте с Беларусью

Дмитрий Медведев Источник фото: Пресс-служба правительства России

На пресс-конференции в Люксембурге в среду, 6 марта, российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал последние высказывания Александра Лукашенко, в том числе о создании единой валюты Союзного государства, а также об интеграции России и Беларуси.

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Комментируя последние заявления белорусского лидера, Дмитрий Медведев обратил внимание, что любое объединение строится на доверии, а не на «комментариях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там прибежали и на ухо сказали». Он уверен, что такой путь является тупиковым, пишет ТАСС
 
Глава российского правительства считает, что рассуждать о названии единой валюты Союзного государства России и Беларуси преждевременно. На данном этапе подобные рассуждения, по его мнению, просто лишены всякого смысла.
 
«Бессмысленно говорить, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта, пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого должен работать этот союз», - объяснил Медведев.
 
Для углубления интеграции России и Беларуси, по словам премьер-министра, необходимо «создать те институты, которые не созданы».
 
«Это случится, только если будет согласие двух сторон, насильно туда никого затянуть невозможно», – заключил он.
 

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