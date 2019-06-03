Медведев считает бессмысленными рассуждения о единой валюте с Беларусью

На пресс-конференции в Люксембурге в среду, 6 марта, российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал последние высказывания Александра Лукашенко, в том числе о создании единой валюты Союзного государства, а также об интеграции России и Беларуси.
«Бессмысленно говорить, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта, пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого должен работать этот союз», - объяснил Медведев.
«Это случится, только если будет согласие двух сторон, насильно туда никого затянуть невозможно», – заключил он.
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