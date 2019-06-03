Лента RSS
Подписаться на ленту
06 марта 2019, среда, 19:22
+1°C
Завтра +8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
06. 03. 2019

МВД: должники не смогут выехать за границу через территорию России

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через территорию России, заявили в министерстве внутренних дел. Беларусь заключила с Россией ряд межправительственных соглашений, которые позволяют исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны граждан, чье право на выезд временно ограничено. Сейчас правоохранители двух стран тестируют механизмы взаимодействия.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщил, что технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран уже подписаны. «Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия», - отметил он.
 
До настоящего времени прозрачность границы Беларуси и России, по словам правоохранителя, позволяла беспрепятственно выезжать в третьи страны тем, чье право на выезд было временно ограничено. В ближайшее время эту лазейку устранят. 
 
В МВД напомнили, что белорусских граждан могут не выпустить из страны по ряду причин: имущественные и налоговые обязательства, статус подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, должника по делу о банкротстве, уклонение от призыва на воинскую службу, а также в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.