МВД: должники не смогут выехать за границу через территорию России

Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через территорию России, заявили в министерстве внутренних дел. Беларусь заключила с Россией ряд межправительственных соглашений, которые позволяют исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны граждан, чье право на выезд временно ограничено. Сейчас правоохранители двух стран тестируют механизмы взаимодействия.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщил, что технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран уже подписаны. «Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия», - отметил он.

До настоящего времени прозрачность границы Беларуси и России, по словам правоохранителя, позволяла беспрепятственно выезжать в третьи страны тем, чье право на выезд было временно ограничено. В ближайшее время эту лазейку устранят.

В МВД напомнили, что белорусских граждан могут не выпустить из страны по ряду причин: имущественные и налоговые обязательства, статус подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, должника по делу о банкротстве, уклонение от призыва на воинскую службу, а также в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.