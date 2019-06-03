В Осиповичах футбольный хулиган порезал колеса 14 машин

В Осиповичах сотрудники милиции задержали 18-летнего участника околофутбольного движения и приверженца нацистских идей, который ночью 5 марта порезал колеса 14 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Утром 5 марта в Осиповичский РОВД поступило 14 заявлений от местных жителей, которые жаловались, что ночью кто-то порезал колеса их автомобилей. К поиску злоумышленника подключились сотрудники уголовного розыска и борцы с организованной преступностью и коррупцией.

Правоохранители получили информацию, что к хулиганству могут быть причастны представители местного околофутбольного движения. Во время отработки информации они вышли на подозреваемого – 18-летнего жителя Осиповичей. Его задержали.

«Мы выяснили, что парень является не только ультрас, но и активным распространителем нацистских идей», - сообщили в ГУБОПиК МВД.

Оказалось, что вечером 4 марта он выпивал в компании единомышленников, а затем порезал колеса чужих машин. В отношении парня возбудили уголовное дело. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и экстремистских материалов.