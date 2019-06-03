Лента RSS
Подписаться на ленту
06 марта 2019, среда, 20:58
+1°C
Завтра +8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
06. 03. 2019

В Осиповичах футбольный хулиган порезал колеса 14 машин

Источник фото: МВД

В Осиповичах сотрудники милиции задержали 18-летнего участника околофутбольного движения и приверженца нацистских идей, который ночью 5 марта порезал колеса 14 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Утром 5 марта в Осиповичский РОВД поступило 14 заявлений от местных жителей, которые жаловались, что ночью кто-то порезал колеса их автомобилей. К поиску злоумышленника подключились сотрудники уголовного розыска и борцы с организованной преступностью и коррупцией.
 
Правоохранители получили информацию, что к хулиганству могут быть причастны представители местного околофутбольного движения. Во время отработки информации они вышли на подозреваемого – 18-летнего жителя Осиповичей. Его задержали.
 
«Мы выяснили, что парень является не только ультрас, но и активным распространителем нацистских идей», - сообщили в ГУБОПиК МВД.
 
Оказалось, что вечером 4 марта он выпивал в компании единомышленников, а затем порезал колеса чужих машин. В отношении парня возбудили уголовное дело. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и экстремистских материалов.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.