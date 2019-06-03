В Кобрине раскрыли серию краж из домов и машин благодаря ДНК-экспертизе

В Кобрине правоохранителям удалось вычислить серийного вора, который проникал в дома и автомобили, благодаря экспертизе ДНК. Об этом в среду сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области, пишет Телеграф.

Серия краж произошла в конце 2018 года в Дрогичинском и Кобринском районе. Грабитель проникал в дома и автомобили, похищал чужое имущество (деньги, алкоголь, одежду и обувь). Например, во время одного ограбления мужчина украл из машины женское пальто, надел его на себя и скрылся.

Специалисты ГКСЭ по Брестской области исследовали улики и установили, что преступления совершил один и тот же человек. Кобринские милиционеры взяли биологические образцы у 49-летнего уроженца Кобрина, который в прошлом году вернулся из России, где отбывал наказание в местах лишения свободы. Эксперты-генетики сравнили их собразцами, которые имеюьтся в базе по нераскрытым преступлениям, и установили совпадение с ДНК мужчины.

Подозреваемого задержали. Оказалось, что он причастен к 7 кражам.