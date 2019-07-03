В большие выходные в Беларуси будет ветрено и тепло

В предстоящие большие выходные в Беларуси ожидается теплая, но ветреная погода, временами будут идти дожди. 8 марта воздух прогреется до 13-15 градусов, а в последующие дни температурный фон немного понизится.

По данным Белгидромета , завтра местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, будет ветрено и очень тепло. Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до плюс 8-13, в южной части Беларуси будет и вовсе 14-15 градусов тепла.

В субботу, 9 марта, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут лишь в некоторых районах Беларуси. Ветреная погода сохранится, а вот температурный фон снизится. Ночью будет от 0 до +5, днем термометр покажет от 3 до 10 градусов выше нуля.

В воскресенье, 10 марта, временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и сильный порывистый ветер. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов, днем будет плюс 2-9 градусов.