Белорусы смогут вернуть до 30% за некачественно оказанные ЖКУ

Белорусские граждане смогут вернуть до 30% за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги. Например, может быть сделан перерасчет, если температура воздуха в квартире составляет выше 24 градусов, а также в случае, когда продолжительность перерыва в водоснабжении нарушает установленную законом норму.

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В министерстве жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали, какие новшества ожидают белорусов в порядке перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Они вводятся постановлением правительства №133 от 28.03.2019, которое вступит в законную силу 17 марта.

Согласно документу, перерасчет выставленной к оплате суммы за жилищно-коммунальные услуги производится в трех случаях:

ЖКУ оказаны некачественно,

ЖКУ оказаны с перерывами,

ЖКУ не были предоставлены.

За некоторые некачественные ЖКУ граждане смогут потребовать возврата до 30% от прописанной в жировке суммы. Перерасчет будут производить, если температура воздуха в квартире в течение более одних суток составляет выше 24 градусов. Ранее перерасчет желали только температуре ниже 18 градусов в жилище.

Размер перерасчета платы в случае несоответствия питьевой воды санитарным нормам будет поэтапно увеличиваться: в 2019 и 2020 годах – 10%, в 2021 и 2022 годах – 15%, в 2023-м – 20%, в 2024-м – 25%, в 2025-м и далее – 30%. Следует знать, что коммунальники вернут деньги только за то время, которое некачественно оказывали услуги.

«Критерии перерасчета дополнены нормой, предусматривающей 10-процентное снижение платы в случае нарушения установленной законодательством допустимой продолжительности перерывов предоставления услуг по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, газо- и электроснабжению»,- отметили в Минжилкомхозе.