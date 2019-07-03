В Гомеле школьники младших классов смогут бесплатно ездить в маршрутках

В Гомеле учащиеся начальных классов смогут бесплатно ездить в маршрутках во время весенних каникул, предъявляя водителю фликер. Об этом сообщили сегодня в ГАИ Гомельской области.
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В Гомеле учащиеся начальных классов смогут бесплатно ездить в маршрутках во время весенних каникул, предъявляя водителю фликер. Об этом сообщили сегодня в ГАИ Гомельской области.
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