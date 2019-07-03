В Гомеле школьники младших классов смогут бесплатно ездить в маршрутках

В Гомеле учащиеся начальных классов смогут бесплатно ездить в маршрутках во время весенних каникул, предъявляя водителю фликер. Об этом сообщили сегодня в ГАИ Гомельской области.

Правоохранители провели встречу с перевозчиками экспресс-такси и договорились, что те не будут взимать плату с младшеклассников во время весенних каникул, но при одном условии. Профилактическая акция "Фликер вместо проездного" пройдет в Гомеле с 25 по 31 марта.

Учащиеся 1-4 классов смогут бесплатно ездить в маршрутках по городу, если предъявят водителю световозвращающий элемент.