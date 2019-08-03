16-летняя ЗЕНА поедет от Беларуси на «Евровидение-2019»

Представителем Республики Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» стала ЗЕНА - 16-летняя исполнительница, которая сотрудничает с российским продюсером Виктором Дробышем. Такое решение приняли авторитетные судьи на основании финального выступления участников национального отбора.

В списке финалистов национального отбора, которые 7 марта боролись за право представить Беларусь на очередном «Евровидении», находились 10 исполнителей и групп. Их отобрали из 113 кандидатов по итогам прослушиваний в Белтелерадиокомпании.

Michael Soul - Humanize (набрал от жюри 59 баллов) ZENA - Like it (69) Ева Коган - Run (54) Эммануэль Имагбе - Champion (65) Sebastian Roos - Never Getting Close (62) Алена Горбачева - Can we dream (59) PROвокация - Running Away From The Sun (55) Aura - Чаравала (55) Napoli - Let it go (58) КейСи - No Love Lost (59)

По мнению жюри, именно ЗЕНА (Зина Куприянович) является достойным представителем Беларуси на «Евровидении».

Напомним, «Евровидение» состоится в середине мая в Тель-Авиве (Израиль). Уже известно, что представительница Беларуси будет выступать в первой части первого полуфинала, назначенного на 14 мая.

В прошлом году от Беларуси в этом конкурсе участвовал украинский поп-исполнитель Alekseev. Результат его выступления стал худшим для страны за последние семь лет: в полуфинале он набрал 65 баллов и занял лишь 16-е место, так и не пробившись в финал