"Тоттенхэм" вырвался в английский финал Лиги чемпионов

Футболисты английского "Тоттенхэма" 8 мая вслед за соотечественниками из "Ливерпуля" стали финалистами Лиги чемпионов УЕФА. Проиграв дома 0:1 голландскому "Аяксу", они сумели обыграть его в гостевом ответном матче со счетом 3:2.

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"Аякс" вышел вперед на 5-й минуте после точного удара Маттейса де Лигта, а через полчаса Хаким Зиеш удвоил счет. Но после перерыва Лукас Моура сравнял счет, оформив дубль. На 6-й компенсированной минуте он же вывел "Тоттенхэм" вперед – 3:2.

Таким образом, 1 июня в Мадриде в финале Лиги чемпионов сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".