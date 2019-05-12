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10. 05. 2019

Импичмент Трампу поддерживает половина американцев

Почти половина граждан США поддерживает импичмент президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Reuters/Ipsos.

Так, по данным опроса, с середины апреля число сторонников импичмента Трампа в США выросло с 40% до 45%. В то же время 42% респондентов считают, что его нельзя отстранять от должности, а еще 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

В ходе предыдущего опроса, который проводился с 18 по 19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов.

В то же время подчеркивается, что в руководстве Демократической партии США пока не пришли к единому мнению насчет необходимости импичмента Трампа, учитывая то, с каким сопротивлением эта идея столкнется в Сенате, который контролируется Республиканской партией.


Ранее сообщалось, что в Сенате призвали запустить процедуру импичмента Трампа за попытки якобы помешать проведению расследования спецпрокурора Мюллера.

Сам Трамп ранее заявлял, что американцы восстанут, если ему объявят импичмент.

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Источник: korrespondent.net

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