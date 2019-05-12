Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2019, пятница, 13:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
10. 05. 2019

Мобильная связь МТС заработала в тоннелях между станциями «Петровщина» и «Грушевка»

Мобильная связь и скоростной интернет МТС теперь доступны в перегонах между станциями первой линии метро: «Петровщина», «Михалово», «Грушевка».

Кроме того, оператор продолжает включать базовые станции в тоннелях второй ветки столичной подземки. Пассажиры могут комфортно пользоваться связью во время движения поездов в перегонах между станциями «Могилевская», «Автозаводская», «Партизанская», «Тракторный завод» и «Пролетарская». Таким образом связью МТС уже охвачено восемь станций метрополитена.

Пропускная способность сети высокая: можно слушать музыку, смотреть фильмы онлайн и обмениваться файлами. Запуск связи в тоннелях обусловлен ростом потребности пассажиров на высокоскоростной интернет в столичной подземке.

Каждый день минским метро пользуются тысячи пассажиров. Новые технологии призваны обеспечить их большим комфортом во время поездок. Схожие проекты реализованы во многих городах мира и являются имиджевыми.

Это Интересно
Бизнес новости
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.