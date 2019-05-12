Совмин установил малому и среднему бизнесу лимиты выручки для получения господдержки

Постановлением Совета министров Беларуси от 4 мая № 282 установлены предельные значения выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без учета НДС за 2018 год для целей государственной финансовой поддержки. Об этом сообщили в правительстве.

Так, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием господдержки в 2019 году, предельные значения выручки составляют: 373 тыс. рублей – для ИП, 2,735 млн – для микроорганизаций; 10,318 млн – для малых организаций, для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района – 20 млн рублей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января.