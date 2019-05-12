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10. 05. 2019

Посольство России в Минске возглавляет советник-посланник

Источник фото: tut.by

После отставки Михаила Бабича с должности посла России в Беларуси и до приезда его преемника Дмитрия Мезенцева посольство РФ в Минске будет возглавлять советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Алексей Маскалев.

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По его словам, в дипмиссии возможных сроков прибытия нового посла не знают, передает БелаПАН.

Пресс-секретарь не уточнил, выехал ли Михаил Бабич из Беларуси.

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