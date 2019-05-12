Посольство России в Минске возглавляет советник-посланник

После отставки Михаила Бабича с должности посла России в Беларуси и до приезда его преемника Дмитрия Мезенцева посольство РФ в Минске будет возглавлять советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Алексей Маскалев.

смотрите также МИД России об отзыве Бабича: бывают различные казусы По его словам, в дипмиссии возможных сроков прибытия нового посла не знают, передает БелаПАН. Пресс-секретарь не уточнил, выехал ли Михаил Бабич из Беларуси. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby