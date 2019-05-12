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13. 05. 2019

В Литве объявят второй тур президентских выборов

 
В Литве объявят второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре. Об этом стало известно 13 мая по результатам обработки 95% бюллетеней Главной избирательной комиссией республики.
 
Так, в соответствии с данными ГИК после подсчета бюллетеней с 1887 участков из 1972, во второй тур выходят экономист Гитинас Науседа (31,07%) и экс-министр финансов Ингрида Шимоните (29,46%).
 
На третьем месте − действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис с 20,72%.
 
По законодательству Литвы, для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать не менее 51% голосов избирателей.
 
Если этого не происходит, объявляют второй тур, в который выходят кандидаты, занявшие первое и второе места.
 
Второй тур проходит через две недели после первого − в данном случае это 26 мая. Глава государства в Литве избирается на пять лет.
 
Напомним, 12 мая в Литве проходили президентские выборы и два референдума − о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.

Источник: korrespondent.net

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