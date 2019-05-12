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13. 05. 2019

В понедельник в Беларуси будет до 23 градусов

В понедельник, 13 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый.

По данным Белгидромета, температура воздуха максимальная днем составит +18..+23°C, по крайнему западу +14..+17°C.

В Минске во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +14..+16 °C, днем +20..+22°C, вечером +14..+16°C.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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