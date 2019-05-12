В понедельник в Беларуси будет до 23 градусов

В понедельник, 13 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый.

По данным Белгидромета, температура воздуха максимальная днем составит +18..+23°C, по крайнему западу +14..+17°C. В Минске во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +14..+16 °C, днем +20..+22°C, вечером +14..+16°C. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby