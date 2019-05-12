В ближайший год Беларусь не получит кредит МВФ

Беларусь не обсуждает с Международным валютным фондом тарифы на ЖКУ и приватизацию госпредприятий. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой по итогам участия в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя возможности новой программы Беларуси с фондом.

По его словам, если ранее стороны пытались сблизить позиции по вопросам повышения тарифов ЖКХ и приватизации, то теперь эти требования в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться.

Министр видит причину этого в негативном опыте МВФ в Украине, где резкое повышение тарифов привело к сильному кризису неплатежей.

При этом Дмитрий Крутой отметил, что конкретных переговоров по концепту новой программы с МВФ во время визита в Вашингтон стороны не проводили, поскольку МВФ в период электоральных кампаний такие программы не согласовывает и не заключает.

Напомним, что в 2019 году в Беларуси должны пройти парламентские выборы, а в 2020-м – президентские.