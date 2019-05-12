Беларусь хочет ограничить право вето в ЕАЭС

Беларусь выступает за ограничение использования права вето в Евразийском экономическом союзе. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, за пять лет страны ЕАЭС воспользовались правом вето семь раз. Наличие такого института, сказал он, не способствует общей цели устранения всех препятствий.

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Министр предложил определить несколько областей, где воспользоваться правом вето будет нельзя. В частности, обсуждается идея ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. Однако для принятия этого необходимо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС. «Мы, конечно, будем эту тему инициировать», - сказал Дмитрий Крутой.

По его мнению, механизм, который страны ЕАЭС договорились использовать для устранения барьеров во взаимной торговле, работает слабо. Так, из 17 препятствий, которые должны были быть ликвидированы в 2018-2019 годах, устранено лишь одно. Около 15 могут перейти на следующий цикл.

Министр также рассказал, что на заседании Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета в Ереване 29-30 апреля был обсужден, среди прочего, запрет на ввоз белорусского молока в Россию. По его словам, участники согласились с невозможностью введения барьеров в целом на всю страну по какому-то товару или позиции. Вместо этого предлагается решать проблемные вопросы с конкретными компаниями, к работе которых есть претензии.