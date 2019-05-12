Развивать предпринимательство в Беларуси будут олигархи, а не бизнес-союзы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал указ № 173, который предоставил новые полномочия Совету по развитию предпринимательства. Так, предпринимательские союзы и ассоциации, которых Совет должен включить в число официальных партнеров, смогут вносить предложения для рассмотрения на его заседании, участвовать в заседаниях, обсуждении вынесенных на них вопросов, получать протокол заседания.

Также документ сократил с 26 до 20 число членов Совета. Из него исключены экономист Ярослав Романчук и главы бизнес-ассоциаций: Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского, Республиканского союза промышленников и предпринимателей и «БелАПП».

Также из списка членов исключили глав «Барро», Белорусского фонда поддержки предпринимателей, «Фреор Рефригерайшн», директора ООО «Светлогорский деловой партнер» , «Белатмита» и премьер-министра Сергея Румаса.

Сохранили свои позиции белорусские «олигархи»: Павел Топузидис, Валентин Бойко, Виктор Лемешевский, Николай Мартынов, Александр Мошенский, Александр Шакутин и другие, а также директор ПВТ Всеволод Янчевский и председатель Банка развития Андрей Жишкевич.

Среди новых членов - руководители «Серволюкс» Евгений Баскин, «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Александр Денисов, «Астоинвест» Надежда Матвеенок, «Протос» Николай Сыса, Туровского молочного комбината Игорь Чернявский.

Возглавляет совет по-прежнему первый вице-премьер Александр Турчин.