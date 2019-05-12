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13. 05. 2019

Лукашенко решил застроить 7 гектаров в Цнянке

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал Указ № 174, которым вывел из ландшафтно-рекреационной зоны в Минске вдоль Долгиновского тракта на территории бывшей деревни Цнянка земельный участок площадью 7 гектаров и включил его в состав зоны пространственно смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа.

Здесь предлагается построить около 9,4 тыс. квадратных метров жилья по проектам ОАО "МАПИД", сообщили в Администрации главы государства.

В частности, планируется построить дома блокированного и коттеджного типа.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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