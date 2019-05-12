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13. 05. 2019

Посещать леса запрещено лишь в 19 районах Беларуси

В Беларуси остался лишь 19 районов, на территории которых все еще запрещено посещать леса. Об этом свидетельствуют данные министерства лесного хозяйства страны по состоянию на утро 13 мая.

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В частности, посещение лесов запрещено во всех 16 районах Брестской области, а также в трех районах Гродненской – Берестовицком, Волковыском и Свислочском.

Во всех районах Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей запреты на посещение лесов сняты.

 

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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