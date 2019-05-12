В Минске начинают отключать горячую воду

В Минске 13 мая начинается летнее отключение горячей воды с целью подготовки теплосетей к зимнему периоду. В Мингорисполкоме обещают максимально сократить время прекращения подачи горячей воды, и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих незапланированного ремонта, оно не будет превышать 14 суток.
При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо сообщить об этом по телефонам 267-88-88, 298 27 27, 298 27 37, 227 35 24 или в ближайшие ЖЭУ.
Ознакомиться со списком адресов, по которым запланировано отключение горячей воды в мае, можно здесь.
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