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13. 05. 2019

В Минске начинают отключать горячую воду

В Минске 13 мая начинается летнее отключение горячей воды с целью подготовки теплосетей к зимнему периоду. В Мингорисполкоме обещают максимально сократить время прекращения подачи горячей воды, и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих незапланированного ремонта, оно не будет превышать 14 суток.

При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо сообщить об этом по телефонам 267-88-88, 298 27 27, 298 27 37, 227 35 24 или в ближайшие ЖЭУ.

Ознакомиться со списком адресов, по которым запланировано отключение горячей воды в мае, можно здесь.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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