Беларусь ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России. Об этом свидетельствуют данные департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Причина ограничения – обнаружение на территории Ставропольского края случаев заболевания птиц болезнью Ньюкасла, которая характеризуется пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни смертность молодняка достигает 100%. Заболеть болезнью Ньюкасла может и человек.

Ограничен ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения.