Лента RSS
Подписаться на ленту
13 мая 2019, понедельник, 09:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
13. 05. 2019

Беларусь ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России

Беларусь ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России. Об этом свидетельствуют данные департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Причина ограничения – обнаружение на территории Ставропольского края случаев заболевания птиц болезнью Ньюкасла, которая характеризуется пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни смертность молодняка достигает 100%. Заболеть болезнью Ньюкасла может и человек.

Ограничен ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.