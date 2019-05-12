В Могилеве на дне колодца нашли пьяного мужчину

Вечером 12 мая в канализационном колодце на территории частного домовладения в деревне Мосток Могилевского района был обнаружен лежащий без сознания мужчина. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пострадавший находился в котловане с колодцем на глубине 4 метра. Мужчина покрывал кольца колодца гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания. Спасатели извлекли мужчину наверх и передали его врачам. После осмотра он был госпитализирован с отравлением лакокрасочными испарениями и алкогольным опьянением. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby