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13. 05. 2019

В Могилеве на дне колодца нашли пьяного мужчину

Источник фото: МЧС

Вечером 12 мая в канализационном колодце на территории частного домовладения в деревне Мосток Могилевского района был обнаружен лежащий без сознания мужчина. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пострадавший находился в котловане с колодцем на глубине 4 метра. Мужчина покрывал кольца колодца гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания.

Спасатели извлекли мужчину наверх и передали его врачам. После осмотра он был госпитализирован с отравлением лакокрасочными испарениями и алкогольным опьянением.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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