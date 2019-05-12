Макей рассказал, почему Лукашенко не полетел в Брюссель

Беларусь и Европейский союз пока не достигли высокого уровня развития отношений. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил 13 мая перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и "Восточного партнерства" в Брюсселе, комментируя отсутствие на встрече президента Александра Лукашенко.

«Придет время, приедет и президент», - сказал он, передает БелТА.

По его словам, в сотрудничестве Беларуси и ЕС сохраняются некоторые ограничения, и даже визит президента в Брюссель не принес бы стопроцентной отдачи. «Визит должен быть максимально результативным, максимально насыщенным», - сказал министр.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом. В частности, планируется подписать Приоритеты партнерства. Он выказал надежду на то, что к концу года удастся продвинуться и в подписании соглашений по облегчению визового режима и реадмиссии.