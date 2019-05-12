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13. 05. 2019

Беларусь рассчитывает как можно скорее восстановить транзит нефти по «Дружбе»

Белорусская делегация во главе с зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимиром Сизовым принимает участие в заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), которое проходит 13–14 мая в Братиславе. В состав делегации входят руководители «Гомельтранснефти Дружба», сообщили в концерне.

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Во время встречи планируется обсудить остановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в связи с его загрязнением хлорорганикой.

Белорусская делегация намерена выработать четкий план действий транспортировщиков нефти и ее потребителей в Венгрии, Германии, Польши, Словакии и Чехии для оперативного восстановления транзита по «Дружбе». В концерне рассчитывают на скорейшее урегулирование спорных вопросов.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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